台東志航基地楊姓志願役士兵，於清明節連假期間4月3日晚上在台東縣海端鄉小吃店消費時，與隔壁包廂客人發生肢體衝突，事後楊民失蹤多日，軍方及家屬每天都動員數10人搜尋近7天，今天上午在鹿野關山大圳被發現遺體，死亡原因警方調查中。

1名楊姓志願役士兵，這個月初利用清明節返家祭祖，期間在4月3日與另2位朋友在海端鄉一間小吃部唱歌飲酒，途中離開包廂再度返回包廂時，卻開錯房間，與包廂內的人起衝突，之後楊姓士兵自行離席，沒想到之後卻找不到人。

家屬於4月4日到派出所報失蹤，警方受理後，派出大量警力搜索，家屬也動員親友到處尋找，今天上午約10點在鹿野鄉瑞豐村的處大圳草叢內找到該位楊姓男子的遺體。

警方調閱相關監視器，發現當時楊的確是獨自離開，至於為何會失蹤、死亡，陳屍水圳下草叢仍需調查。警方鑑識小組已到場蒐證，遺體封存放交由檢察官及法醫相驗。

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