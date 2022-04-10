高雄市一處天九牌賭場隱身在前金區一棟大樓內，轄區警方申請搜索票直搗賭窟，特勤人員荷槍實彈破門，衝入屋內大喊「通通趴下！」，賭客見優勢警力嚇得四處逃竄，警方現場逮捕包括陳姓主持人等員工3人以及22名賭客，訊後依賭博罪及違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。
新興分局於今年3月接獲轄區內疑有地下職業性天九牌賭場，追查發現該賭場疑藏身在前金區大同二路某大樓內，組專案小組在多日搜證後，於2日3時35分鎖定該賭場確切藏身處，並向高雄地方法院聲請搜索票，查緝人員立即展開攻堅行動，直達大樓10樓後，破門而入，特勤人員入內大喊「通通趴下！手放頭上」
許多賭客看到警方上門驚慌失措，有人躲到房間、廁所等處，四處逃竄，但還是被一一抓回。現場查扣賭資新台幣5萬7700元整等證物。警方將賭場主持人46歲的陳姓男子與工作人員蔡男、林男等3人則依刑法賭博罪，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，其餘20男、2女共22名賭客，則依社會秩序維護法裁罰。
警方表示，雖然大家有戴口罩，現場多人群聚，室內空間是否符合二級警戒「室內至少1.5米∕人（2.25平方米∕人）」的防疫相關規定，警方將以現場蒐證影像函請高雄市政府衛生局審認裁處。
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