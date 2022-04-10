綜藝一姊小S(徐熙娣)，說話風格語不驚人死不休，主持節目憑藉無厘頭風格，坐擁無數粉絲，老公許雅鈞和3個女兒，經常被她拿來在公開場合談論，除此之外過往情史她也毫不避諱，近來她在主持的《小姐不熙娣》聊到，遇到恐怖情人的可怕經歷，交往起初以為對方就是命中註定，想不到之後卻發現對方有暴力傾向，讓她火速下定決定分手。

小S近期主持節目《小姐不熙娣》，嘉賓筱筱分享一任男友，剛交往對她非常好，怎知男方情緒一旦面臨失控，便會摔東西砸東西，還會出言辱罵，嚇得他只好從上海逃回台灣；小S透露她也有相似經驗，一任ABC男友長相高大，身高超過180公分，後來他在台灣創業不順利，有次雙方起了口角，這名前男友舉起鬧鐘就摔下去，當下她就決定一定要分手。

小S接著說，後來男方有事回美國處理，等到一坐上飛機，她便傳了封簡訊說要分手，以為事情到此告一段落，兩星期過去，碰巧女星范瑋琪在她家中作客，此時剛好小S前男友前來，讓小S一時不知所措，只能請范瑋琪去請黑人陳建州過來幫忙，她這邊則是故作鎮定交談，最後等到陳建州來她家，才請離前男友。

前男友當時，手裡有捧著一束花，誠懇地希望小S能夠復合，小S則是不停拒絕，表明希望能夠結束這段關係，最終兩人走向分手結局。就在男友離開後不久，小S收到一則簡訊，發信者是她的前男友，用英文寫著「下地獄吧，我恨妳」讓她事後回想，印象依舊深刻，也引發現場其它來賓共鳴。