富邦悍將總教練丘昌榮（中）上前抗議好球帶遭驅逐出場。（陳怡誠攝）

富邦悍將總教練丘昌榮上前抗議好球帶遭驅逐出場。（陳怡誠攝）

富邦悍將10日在新莊主場迎戰統一獅，但富邦總教練丘昌榮3局上上場抗議好球帶，遭主審尤志欽驅逐出場，成為本季首位遭驅逐出場的總教練，場上調度交由首席教練黃泰龍負責。

7日富邦迎戰樂天桃猿，擔任開路先鋒的陽耀勳首打席遭到三振，他不滿主審好球帶遭到驅逐出場，成為本季首位遭驅逐出場的球員。

今天面對獅隊，3局上富邦先發投手范米特面對潘武雄打席，外角球位受主審尤志欽親睞，也讓丘昌榮忍不住上前抗議，和主審溝通一番後遭到出逐出場，由黃泰龍暫代兵符，爭議後范米特三振掉潘武雄，結束該半局。