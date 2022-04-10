中職》抗議好球帶被趕出場 丘昌榮成本季總教練第1人 15:162022/04/10 中時 毛琬婷 、新北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦悍將總教練丘昌榮上前抗議好球帶遭驅逐出場。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦悍將總教練丘昌榮（中）上前抗議好球帶遭驅逐出場。（陳怡誠攝） 富邦悍將總教練丘昌榮上前抗議好球帶遭驅逐出場。（陳怡誠攝） 富邦悍將10日在新莊主場迎戰統一獅，但富邦總教練丘昌榮3局上上場抗議好球帶，遭主審尤志欽驅逐出場，成為本季首位遭驅逐出場的總教練，場上調度交由首席教練黃泰龍負責。 7日富邦迎戰樂天桃猿，擔任開路先鋒的陽耀勳首打席遭到三振，他不滿主審好球帶遭到驅逐出場，成為本季首位遭驅逐出場的球員。 今天面對獅隊，3局上富邦先發投手范米特面對潘武雄打席，外角球位受主審尤志欽親睞，也讓丘昌榮忍不住上前抗議，和主審溝通一番後遭到出逐出場，由黃泰龍暫代兵符，爭議後范米特三振掉潘武雄，結束該半局。 #中華職棒 #CPBL #富邦悍將 #丘昌榮 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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