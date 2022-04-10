本土疫情升溫，新北市今（10日）新增143例確診，衛生局公布確診足跡遍及樹林、永和、板橋、金山、新莊、新店、中和、八里、五股、淡水、三重、三峽、土城等13個行政區，曾前往新莊體育館、板橋秀泰影城、八里渡船頭老街、金山老街、樹林秀泰影城、錢櫃KTV、好樂迪KTV等場所。

衛生局公布，案27724於4月2日前往新莊體育館；案26744於4月2日前中和區弘爺中信店、板橋區秀泰影城；案26921於4月5日前往金山區金山大碗螃蟹。

新北市衛生局公布確診者足跡。（衛生局提供）

新北市衛生局公布確診者足跡。（衛生局提供）

案26923於4月4日前往八里區八里渡船頭老街；案27235於4月4日前往板橋區高手庭園保齡球館，4月5日前往新莊區雙贏撞球概念館新莊店。案27236於4月4日前往五股區牛犇牛排、4月6日、7日前往板橋區海底撈火鍋板橋店。

新北市衛生局公布確診者足跡。（衛生局提供）

案27724於4月2日前往新莊區SUKIYA新莊店；案25926於4月4日好樂迪KTV板後店；案26462於4月5日淡水區新翠園美食；案26466於4月4日前往永和區板橋KTV永和樂華店；案26500於4月3日前往三峽區全聯福利中心三峽學成店。

案26630於4月6日前往World Gym世界健身俱樂部土城中央店；案26636於4月4日前往中和區水上鮮美食樓中和店、永和區新大埔鐵板燒；案26665前往樹林區秀泰影城；案26746前往永和區麥當勞、星光大道KTV。

案26749前往板橋區喜樂鐵板燒；案26750前往金山老街；案26756前往新莊THE FOUR餐酒館；案26941前往新店屈開飯川食堂小碧潭店；案26942前往板橋區阿煙鵝肉。

衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測，民眾若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩盡速到就近指定的社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。