交通部觀光局第二辦公室與參山國家風景區管理處辦公大樓整建完工，10日啟用。(參山處提供／林欣儀台中傳真)

交通部觀光局第二辦公室與參山國家風景區管理處辦公大樓整建完工啟用，未來將強化遊客中心服務。(參山處提供／林欣儀台中傳真)

使用超過30年、曾歷經九二一地震，交通部觀光局第二辦公室與參山國家風景區管理處辦公大樓建築老舊，參山處2019年起辦理結構補強及各樓層整修工程，10日舉行熱鬧的完工啟用典禮，未來將強化遊客中心功能，同時結合在地，提升服務品質。

觀光局副局長周廷彰、中彰觀光圈業者與在地人士都出席落成啟用典禮，場面熱鬧。參山國家風景區管理處長曹忠猷特別感謝前處長柯建興的規畫，以及觀光局支持，讓使用超過30年的老舊建物能重新改善，提供近百名員工更安全的辦公環境。

參山處辦公大樓過去為省政府旅遊局，30年來歷經凍省、九二一地震等，建築結構與內部的天花板、輕隔間、機電等設施都已經達到使用年限，參山處2019年起規畫補強與整修，前後共投入7154萬元經費，今年2月整建完工。

曹忠猷強調，補強整建後的辦公大樓，結構更符合安全規範，不但改善工作環境品質、提高工作效率，還特別導入節能標章設備，可有效節約能源；未來將提供更多空間供社區民眾與觀光業者使用，盼達到活化公部門場域的效益。