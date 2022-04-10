新北市1日至日共有32校6幼兒園停課，10日新增4國小3幼兒園，包含鶯歌、瑞芳、林口、新莊、板橋、汐止及新店區共7區，其中有6校為班級停課、1幼兒園全園停課，累計共36校9園。

新北市教育局指出，三峽區某國小疫情延伸個案部分，10日統計停課受影響學校維持5校1園（3國小、1國中、1高中、1所幼兒園），今共新增1師6生共7名確診。