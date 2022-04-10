感情中有某些問題讓人兩難，例如前任的東西，到底該不該要求另一半清掉？兩性專家欣西亞透露一名女網友的親身經歷，該女論及婚嫁後，到老公準備的新房查看，覺得裝潢得很有品味，之後才知這房子先前的租客是老公的前女友，當看到主臥室的大床時，腦中浮現的畫面，讓她不禁大崩潰。

兩性專家欣西亞在《新聞挖挖哇》節目中，分享女網友的親身經歷，表示女網友在跟準老公交往時，就知道男方有準備一間位於精華地段的新房，但因為有女租客，所以她一直沒去看過，直到兩人論及婚嫁，該租客也退租，女網友才開心拿著鑰匙去新房參觀，看著租客留下的裝潢、擺飾相當有品味，還讚嘆女租客很有眼光。

女網友看房後，回家與另一半討論起前房客的事情，男方竟支支吾吾，她覺得不對勁，追問之下才知，原來女房客就是準老公的前任，兩人曾論及婚嫁，並在房子裡同居了一年，她想著剛看到的臥房，不禁情緒崩潰，腦海中盡是兩人同床激戰的畫面，心中一直有疙瘩，覺得不能這樣持續到結婚後，因此毅然決定重新裝潢。

節目的另一位女來賓覺得，裝潢不是小東西，能說丟就丟或賣掉，但鄭弘儀反問：「妳跟老公睡床上，會想到老公可能會想起以前的女友纏綿悱惻的樣子」，女來賓則說可能臥房重新整理，其他地方就還好，欣西亞笑稱也可能人家不是固定地方：「他們可能也在沙發上有，在沙發上也會」，鄭弘儀也起鬨：「連流理台都要！」，大家聽了都笑翻。