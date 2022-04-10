高美館《奈良美智特展》展場一景。（高美館提供）

日本當代藝術大師奈良美智為了感念台灣，而創作的作品《朦朧潮溼的一天》（Hazy Humid Day），近日興起「畫留台灣」熱議。據中華文化總會釋出調查，有9成民眾支持該作品續留台灣。奈良美智也在推特發文回應，樂見作品由台灣公立美術館典藏。高雄市長陳其邁在第一時間回覆奈良美智「期待爭取大師作品留在高雄」，盼爭取高雄市立美術館典藏該作品。

陳其邁近日在奈良美智推特上，以日文回覆「高雄是個溫暖、熱情的城市，我們希望能以高雄市立美術館的典藏專業爭取作品，並且在今年10月開幕的內惟藝術中心設置常設展。期待這件美好的作品能與全世界的朋友分享！」，將交由高雄市立美術館做專業規畫評估，期望迎接奈良作品在美術館園區西側新館「內惟藝術中心」常態性向公眾展出。

高美館指出，很榮幸作為台灣巡迴展三站之一，能與展覽巡迴期間超過24萬觀眾共同見證奈良美智的創作精神，高美館去年以奈良美智特別為數度造訪的台灣所繪新作《朦朧潮溼的一天》作為特展巡迴高雄站的主視覺，作品不僅蘊含了奈良老師對台灣的情感，更在嚴峻的疫情中傳遞他對台灣抗疫的鼓舞與信心。

陳其邁也指示副市長史哲籌組團隊積極研擬大師作品續留計畫，史哲親率高雄市文化局與美術館組成任務小組，專案推進奈良美智作品續留高雄的因應做法，將全程以尊重藝術家本人與文總意見為前提，爭取此作留在高雄，期待在南方炙熱的陽光與熱情中，讓台日友好的珍貴情誼得以傳承延續。

高美館提到，內惟藝術中心將以「藝術中有生活，生活中有藝術（Art in Life Life in Art）」的精神，用最誠摯、專業的姿態，抱持著捨我其誰的態度，做好迎接奈良美智《朦朧潮溼的一天》的準備。讓大師之作溫暖美好的初衷持續地對公眾開放，讓療癒的力量傳遞下去。