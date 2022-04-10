台南今天一口氣增加18例確診，其中，花蓮奧斯卡餐廳傳播鏈的3對高科技外籍工程師家庭出遊，已有5人確診，確診者中1名為美語補習班老師，延伸造成7名未滿10歲的美語補習國小生確診，7人分布3所國小，其中5人為大橋國小，全校停課10天，其餘2人班級停課10天。

市長黃偉哲說，中央今天雖公布台南新增20例，但有2例個案分屬屏東跟台北，因此，台南修正為18例。他說，台南今天確診案例分成花蓮奧斯卡餐廳、高雄雅閣會館和台北傳染鏈共3個傳染鏈，另外，安南國中1名學生確診，目前相關傳染源仍在疫調中。

黃偉哲說，因未滿12歲還無法打疫苗，美語補習班的老師確診後，在補習班密閉空間很快就造成7名小學生確診，有的同班有的不同班，這也讓人比較憂心。另外，將軍區新增6例為一家人，因北部親戚來台南拜訪，該名親戚後來確診，也造成這家人從阿公阿嬤、父母跟小孩總共6人確診。