網紅蕾菈(Lyla)身為人氣YouTube團體「反骨男孩」的成員，擁有混血兒精緻外貌與火辣身材，更因臉蛋神似鐵肺歌手鄧紫棋，而有「小鄧紫棋」封號，近來蕾菈公開升級了身材，過去因胸部下垂而自卑的心理一掃而空，還做了抽脂手術，一度腫成豬頭，而她今天公開了整形前的火辣照片，網友紛紛表示「進廠維修前」的她，其實已經很美了。

蕾菈曾有過一段婚姻，很年輕就生下了寶貝女兒，她曾多次公開表示對自己的胸部不滿意，因為生孩子加上產後哺乳的關係，導致胸部下垂又萎縮，而看著這樣的自己，蕾菈非常沒自信，見人時總得穿上三倍厚的襯墊提高，穿比基尼則一定要內搭NU Bra，她才能安心亮相，直到與現任老公湯宇結婚後，才鼓起勇氣到醫美診所諮詢，在老公的支持下，動了隆乳手術。

事實上蕾菈覺得不完美的地方不只胸部，上月底時她施行「大企劃」，決定對外形再多調整一點，做了最新的抽脂縮皮手術，並在社群曬出術後照，只見她頭部以黑色伸縮繃帶整個固定，臉部腫脹宛若豬頭，蕾菈透露除了修掉雙下巴外，也處理了腰部跟大腿，至於眾人好奇的術後結果，她則表示需要再等等，「剛術後完，我沒有辦法馬上跟你們分享」。

還在恢復期的蕾菈，沒有拍新照片，因此挖出舊照壓箱寶在IG分享，表示「還沒隆乳、抽脂前的照片，遲遲沒發，最近來偷發」，這張照片的色調調成灰黑色，蕾菈穿著短版低胸包袖上衣，下身僅著一條蕾絲小褲，側身躺在地板上，不僅臉蛋標緻，且美胸、翹臀、大長腿全都露，眾人不禁被驚艷，直讚「怎麼辦，好美的蕾菈喔」、「超美」，更有網友直呼沒整形之前的她已經是「美的巔峰」，蕾菈則笑稱這還不是封頂狀態，「一個月後的我才是，蕾菈3.0」。