今日有媒體報導「紓困條例擬延長至今年底不追加預算」，指出「交通部補助觀光業的經費等仍有逾1000億元的特別預算尚未執行完畢」。觀光局表示媒體報導顯有誤解，觀光紓困及振興整體預算僅400餘億元，且都還在執行中，並沒有「千億元特別預算尚未執行完畢」的事。

觀光局表示，紓困及防治 1.0 至 5.0 方案含 110 年第 1 季及第 2 季總預算數是 273.41 億元，目前已核撥 244.29 億元，核撥率 100％。防疫旅館部分，持續執行中。另有關觀光產業紓困貸款利息補貼至今年12月31日截止，亦持續執行。

觀光局說，振興方案總預算144.29 億元，已核撥 125.43 億元，核撥率100％。國旅券及特色團遊部分，持續執行至今年4月30日。

觀光局表示，疫情期間一直與觀光業者站在一起，共渡難關，爭取資源最大化。觀光紓困及振興整體預算計400餘億元，且部分措施經費如防疫旅館、國旅補助、貸款利息補貼等持續執行中，並無千億元特別預算尚未執行完畢情事。後續交通部觀光局將視疫情狀況及疫苗施打率通盤考量，於執行完畢後，儘速盤點經費，如有結餘款項，另案規劃後續措施。