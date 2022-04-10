國內本土疫情持續升溫，確診數連日破百例，為提升城市防護力及民眾個人保護力，台中市政府預計4月16、17日2天加開47處快打站，針對設籍本市近33萬名30歲以上符合施打第3劑市民，施打莫德納疫苗。市長盧秀燕10日表示，市府將統一造冊，由各區公所主動通知施打，請市民按通知時間、地點前往快打站施打。

盧秀燕表示，統計至10日上午8時止，台中市已完成628萬1050人次新冠疫苗接種，其中第3劑接種146萬4232人，涵蓋率52.18％、突破5成，第1、2劑接種涵蓋率分別為87.68％及82.59％，雙破8成。台中市政府積極防疫，為加強全市防疫安全網，同時方便市民接種，此次特別於假日加開47處快打站，提供30歲以上符合施打第3劑市民疫苗接種服務，呼籲符合資格的市民踴躍接種，提升城市防疫力。

民政局長吳世瑋表示，各區公所收到衛生所造冊名單，將儘速進行通知作業，並以「分里、分時段」原則分流接種，請民眾按通知時間、地點，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡）前往快打站施打，快打站詳細資訊可至區公所網站或電洽區公所查詢。

民政局說，下周末2日登場的快打站，市府將透過各區公所動員里鄰系統廣為通知，並藉由多元媒體發送各疫苗施打站的分流措施說明圖卡，或由里鄰長再次通知，民眾無須另外申請或預約，請符合第3劑尚未接種的30歲以上民眾依通知時間、地點前往接種，提升個人防護力。

衛生局指出，4月11日至4月17日，市府規劃12處接種站，包括文心森林公園、后里鎮安宮及福安宮、西區大墩文化中心、市立圖書館大雅分館、清水區公所旁廣場、沙鹿慈濟功德會、台鐵新烏日站及台中火車站、家樂福(青海店、西屯站)及東協廣場等，均提供莫德納疫苗隨到隨打、限額接種。