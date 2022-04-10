大甲媽8日深夜熱鬧起駕，1個小時後行經大甲溪橋發生首件暴力案。吳男因不滿藍男騎車在車陣中亂竄，險些撞到他們，雙方人馬互嗆後大打出手，藍男涉持甩棍動粗，大甲警分局偵查隊同仁及時趕到，在混亂中撥落甩棍並制伏涉案6人，全案訊後將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。

大甲媽8日深夜在眾人的簇擁下起駕，今年受疫情影響，沿途信眾明顯減少，媽祖鑾轎步伐加快猶如急行軍，大甲警分局護駕媽祖至大甲溪橋順利出城，展開9天8夜遶境之旅。

不過，大甲媽鑾轎雖已出城進入清水警分局轄區，但後方大甲溪橋尚有不少信徒及車潮，29歲吳男等一行6人，因不滿24歲藍男等2人騎車在塞車的車陣中亂竄，險些撞到他們的機車，雙方互嗆後爆走，藍男涉持甩棍動粗，兩派人馬見狀加入鬥毆行列，驚聲尖叫四起，現場民眾大喊「有人打架了」。

結束勤務的偵查隊3名同仁，剛好走在對向馬路要返回大甲，聽到「有人打架了」火速飛奔過去，見到藍男持甩棍幹架，在一片混亂中，警方立刻徒手將甩棍用力揮落，並喝斥雙方人馬蹲下，第一時間初步控制住火爆場面，過程中雙方仍不斷在叫囂，立即通知警力支援制伏，大甲媽起駕的首起暴力事件，幸未釀成更大憾事。

偵查隊隊長郭國津表示，該起鬥毆事件為行車糾紛所引起，雙方共有6人涉案，包括吳等4人及藍等2人，由於27歲共犯楊男頭部撕裂傷，目前仍在醫院治療中，將待完成其筆錄後，全案將藍嫌等6人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。