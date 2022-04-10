暑期工讀又來囉！新竹縣政府提供青年學子接觸職場和培養技能的機會，由勞工處辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，今年提供120個名額，分布在縣府各局處和13鄉鎮市公所，即日起報名至4月22日中午12時止。

縣長楊文科歡迎青年朋友們抓緊機會，利用暑假期間在公部門打工，搶先體驗不同專業單位的職場實務，提升未來求職能量。

勞工處指出，「111年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，資格需為110年12月31日前設籍於新竹縣的大專青年，今年採2步驟報名方式，必須先在線上登錄基本資料，再郵寄報名紙本，2步驟都完成才算報名成功。

同時，為照顧弱勢學生，報名錄取將以身心障礙者、低收入戶、中低收入戶、原住民、獨力負擔家計之子女等優先綠取，其餘名額再擴及一般身分大專青年。

暑期工讀期程從7月1日至8月31日，為期2個月，薪資待遇為每月25250元（含勞健保及勞工退休金），報名截止後，將在5月中旬公告審查合格名單，經抽籤決定確認名單後再公告。

勞工處表示，詳細資訊將公告在台灣就業通、新竹縣政府全球資訊網及勞工處網站，想暑期工讀的大專青年學生對計畫若有相關問題，可電（03）5518101分機3022，洽勞工處勞工福利科陳小姐。