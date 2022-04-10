英國首相強生（Boris Johnson）9日突襲訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

在歐洲國家中，英國在制裁俄羅斯、支持烏克蘭方面態度相當積極，被烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）大讚西方應該效法，不過專家指出，在其他歐洲國家眼中，英國可能不過是「美國人的走狗」。

英國首相強生9日突襲烏克蘭首都基輔，與澤倫斯基會面，兩人還一同在基輔街頭視察，強生也宣布對烏克蘭新一波軍援，提供120輛裝甲車、反艦飛彈系統，以及5億美元貸款，英國前一天才宣布軍援烏克蘭價值達1億英鎊的軍備。

澤倫斯基在共同記者會上感謝英國持續、收緊制裁，同時提供烏軍重要支持，呼籲「其他民主西方國家應該效法英國」。

《紐約時報》（New York Times）報導，在前往基輔前一天，強生8日才在唐寧街會晤德國總理蕭茲（Olaf Scholz），敦促德國不要鬆手對俄國的施壓，會後他更稱德國承諾逐漸擺脫俄國能源。

《紐時》指出，儘管在支持烏克蘭、譴責俄羅斯方面，英國在主要歐洲國家中的態度最為積極，不過倫敦對德國及法國是否還有影響力，令人懷疑，因為英國已不是歐盟成員。

蕭茲在與強生的記者會上表示，「我們盡我們所能，我們做了很多。」《紐時》指出，對蕭茲來說，切斷俄羅斯天然氣引發的政治、經濟成本，比強生對他說的話還要重要。

報導指出，在脫歐之前，英國總是擔綱美國與歐洲之間的橋樑，利用與華府的緊密關係，為華府的立場與德法爭辯，這個角色帶來褒貶不一的結果，現在看來更不令人信賴。

在伊拉克戰爭後期擔任英國前首相布萊爾（Tony Blair）幕僚長的鮑爾（Jonathan Powell）表示，英國非常不可能擔任橋樑角色，因為在對俄羅斯採取強硬態度上，英國甚至試圖勝過波蘭，他說強生將自己視為「先鋒」、而非橋樑。

他說英國面臨的風險在於，其他國家只是將倫敦視為「美國人的走狗」，這反而有利於華府，因為美國能夠依賴強生出面，說一些比實際行為更為激進的話。

對於強生而言，烏克蘭戰爭掩蓋了國內一系列政治醜聞，上周他才向俄羅斯民眾喊話，試圖區別俄羅斯百姓與普丁，英國也宣布制裁普丁的2名女兒。

英國國防及安全智庫皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）副所長查默斯（Malcolm Chalmers）表示，在俄烏戰爭之前，由於未能解決俄羅斯財富流入英國的問題，英國政府的立場一向被批評為偽善，如今政府終於做了外界幾年前就敦促他們做的事情。