縣長徐耀昌等人動土。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

，創建人蘇南嘉措仁波切、苗栗縣長徐耀昌等人共同合照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

坐落苗栗縣後龍鎮的台灣桑耶寺今天10日啟建動土，創建人蘇南嘉措仁波切、苗栗縣長徐耀昌及在場貴賓祈福祝禱，共同「為台灣祈福，為平安奠基」。縣長徐耀昌表示，台灣桑耶寺啟建有「佛法如海廣納百川」的意義，期盼成為台灣佛法新地標。

動土盛典莊嚴盛大，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮夫人王慧珍、前縣長劉政鴻及地方民意代表與會，中華佛教會理事長淨耀法師、副會長明光法師、台灣國際寧瑪大願會朱祖吉美仁波切、地清法師、湛嚴法師、淨覺法師、湛濟法師和宗蓮法師等人，帶領在場貴賓及信徒，共同唸誦八聖吉祥祈禱文、蓮花生大師七句祈請文，再由僧團主持灑淨儀式，為台灣消災祈福。

來台弘法32年的蘇南嘉措仁波切是台灣桑耶寺創建人，民國98年起，仁波切把興建台灣桑耶寺當做此生志業，歷經13年，今天正式在苗栗後龍啟建台灣桑耶寺，他特別感念藏傳佛教的法脈終於在台灣生根萌芽、開智慧花、結菩提果，感謝苗栗縣政府協助和鄉親的愛護，期盼完工後大家都能來上課，接近佛法。

苗栗縣長徐耀昌表示，台灣桑耶寺在苗栗縣後龍這個地方，真的是塊修行寶地，背山面海、風光秀麗，還可遠眺後龍溪、西湖溪與台灣海峽匯流處，在此奠基啟建，有「佛法如海廣納百川」的意義，他感謝蘇南嘉措仁波切在此興建寺院，相信未來完工之後，一定是修法祈福的最佳宗教聖地。

台灣桑耶寺佔地總面積有３甲，其中１甲主建築體是傳承自1200多年前西藏桑耶寺的建築風貌，內部為３層樓，採漢、藏、印建築風格，外觀樓高９層，將為台灣培育更多的僧材，成為傳統藏傳佛教在台的最大信仰中心。

寺院是藏式佛教風格獨特美學建築，處處充滿異國色彩，壇城最高處可見燦爛金頂、藏式佛塔，地形地貌與西藏桑耶寺神似，時有瑞雲繚繞、祥光滿天，特別是豎立台灣難得一見的巨型風馬城，山風吹動飄揚更顯壯觀璀璨。