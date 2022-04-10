新竹市政府為將港南運河變身為「水陸兩棲」聖地，向中央爭取6千多萬元補助經費，在運河上游設置全台單一最大的「多層複合濾料淨化設施（MSL）」，搭配每日導入3千噸活水，4月起試運轉，逐步改善港南運河優養化水域，周邊景觀工程7月完工，今夏可望推動獨木舟水上活動。

市長林智堅表示，港南運河寬20米、長1500米，曾是新竹市八大景之一，運河水勢平穩。去年推出獨木舟活動試水溫，吸引超過百人參與，為維護民眾親水與用水安全，將進行改善港南運河水質，達到生態、旅客親水雙贏。

港南運河因屬農田排水系統，水體氮及磷等濃度偏高，夏季常優養化，水源較少容易造成淤積，將從水量充沛的烏瓦窯圳接管，每日抽水3千噸活水進入，搭配礫間接觸曝氣氧化法、 多層複合濾料淨化設施及渠道濕地3大工法進行濾化，降低優養化情形。

工務處說明，多層複合濾料淨化設施是仿造大自然土壤淨水，天然濾料包含土壤、礫石、碳粉、鐵粒堆疊出地下7層濾水層，共計305坪是全台單一量體最大「濾芯」，可有效吸附分解、沉澱水中有機汙染物，換水率每周一回，來降低水質優養化情形。

港南運河上游將設置「渠道濕地」，除能淨化部分水質，更盼吸引各類水鳥、招潮蟹等濕地生物，設置生態緩衝綠帶，提供鳥類停棲與繁殖環境，以維護生態多樣性，讓港南運河成為環境教育一環。

此外，城銷處正進行整建港南運河南段步道，種植小喬木、設置生態綠廊道、林蔭步道、座椅，還有近2千多坪陽光草皮等增加景觀豐富度，堤岸坡面也將綠化，整體環境將再提升。