大陸女星范冰冰揮別2018年經歷陰陽合約風波，近年積極重返螢光幕，她日前還傳出飛到韓國客串電視劇《Insider》，不過在范冰冰曬出的近照中，她的額頭卻出現了一條很深又明顯的疤痕，但范冰冰沒有特別說明傷勢，她只敬業說：「一片祥和下，順利結束拍攝」。

范冰冰昨（9日）在網上曬一系列美照，放下一頭長髮的她，穿著厚重羽絨背心、外套，胸前還抱著一隻毛孩子，不過范冰冰的額頭上卻出現了一條很深又明顯的疤痕，但范冰冰沒有特別說明傷勢，她只敬業說：「在零碎的島嶼，在綠色的夜裡，頭頂漸暖，一片祥和下，順利結束拍攝，一次返璞歸真的心靈之旅！精神明亮！」

范冰冰額頭的傷勢明顯。（圖／取材自范冰冰微博）

粉絲看到范冰冰傷勢都很擔心，紛紛留言關心，不過也有人推測，范冰冰額頭傷勢可能是化妝效果，但面對網友關心，截至發稿為止，范冰冰都沒有正面回應。

其實，范冰冰對保養很有一套，她也熱愛敷面膜，而保養有術的范冰冰，也不時大方以素顏或無P照示人，40歲的范冰冰肌膚白到會發亮、臉上看不出細紋，高顏值相當吸睛，當時有網友讚她：「這張自拍好評，繼續努力」，還釣出范冰冰得意回應：「無濾鏡無美顏！」不難看出范冰冰對自己的顏值相當有自信。