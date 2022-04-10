一名單親爸爸在網路上透露，他約砲竟約到兒子讀國小時的女老師，該位女老師雖已婚，卻在兩人大戰5小時後，向他提議要當穩定性伴侶，讓他相當猶豫該不該答應。文章曝光後，不少網友均勸原PO「已婚不能碰」。

這名單親父親在爆料公社App匿名公社發文，稱自己日前在網路上約砲，與砲友在旅館見面時，才發現女方是熟面孔，竟是兒子就讀母校的女老師，甚至女老師已婚，兩人礙於房間都訂好，只好硬著頭皮上，意外玩得相當盡興，5小時內激戰3次。

原PO說，離開旅館時，女老師提議發展為穩定砲友，但他不願與已婚女子糾纏，果斷拒絕，只是該晚的畫面仍在他的腦海中反覆上演，好奇發問網友「我該妥協嗎？」

文章曝光後，火速吸引近500位網友按讚，不少網友表示，「當驚喜變驚嚇時...」、「一次就好了，不然出事就不好了」、「見好就收」、「個人不建議繼續，等等被抓到要賠錢的」、「不好，畢竟是人妻」。

還有網友猜測文章真實性，對此原PO則解釋，他起先僅是辦新的臉書帳號，想分享健身照片，後來誤打誤撞收到私訊才開始約砲，女老師是透過之前的砲友介紹認識，雙方在網路上簡單聊2天才約見面，老師事先沒坦承已婚身分。至於有網友質疑「沒圖沒真相」，原PO則說，約砲守則就是不過問姓名與身家背景，不能打破規矩。