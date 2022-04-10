台中市東勢區某老人養護中心19歲實習生已接種3劑疫苗，因接觸確診鄰居，於4月9日確診，養護中心接獲通知全院清消，工作人員、實習生和住民共89人，經快篩及PCR結果皆為陰性。養護中心目前暫停家屬及訪客探視，工作人員採分層照護，未來14天內，將持續快篩和PCR，追蹤人員健康狀況。

衛生局指出，案27114為約19歲女性，4月2日至5日回南部探親，期間曾與4月8日確診鄰居案27116用餐，7日出現症狀就診，8日下午接獲通知鄰居確診後，晚間自行快篩陽性，9日經PCR陽性，CT值12.11，隔離治療中，台中市足跡包括東勢區東宮小吃、東勢宸朵美甲工作室、老先覺麻辣鍋東勢店、7-11欣東勢門市、全家便利商店東勢嶺先店、東勢區古早排骨麵店。

社會局說，除確診實習生，另35名工作人員、2名實習生和52位住民共89人，4月9日快篩和PCR檢測皆為陰性。養護中心已暫停家屬及訪客探視，住民於養護中心內隔離，只出不進，如出現症狀需再採檢；洗腎的住民由衛生局安排適當院所，洗腎結束再返回機構。還有1名正在住院的住民，將安排至負壓隔離病房；另與案27114接觸的2名實習生，PCR結果為陰性，目前預防性隔離。

社會局表示，確診實習生平日工作內容為協助住民洗澡、餵餐、帶上下床。在清明連假回老家曾與鄰居共餐，4月6日返回養護中心，4／8家屬告知鄰居確診，該名實習生立刻自行快篩，再到醫院做PCR，4／9確診為陽性，CT值11.3，複檢CT值12.11，已至集中檢疫所接受隔離照護。

工作人員部分，為因應養護中心照護需求，除3名部分工時的工作人員居家隔離 ，其餘32名工作人員依據指揮中心居隔提前返工規定，每日PCR或快篩，持續追蹤健康狀況，並於固定樓層上班，分層照護住民。

依據「因應COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，已施打3劑疫苗達14天以上者，PCR結果為陰性可返回工作，之後每2天做1次PCR，至到與確診者最後一次接觸次日起第14天為止；此外，在原本應居家隔離的10天內，沒有做PCR那日須快篩；如有出勤，上班前也必須快篩，檢驗結果為陰性才可執行職務。