基隆市居家隔離1924人、自主健康管理281人，今天新增28例，一半為原匡列採檢確診，有8例透過愛心篩檢找出。基隆市長林右昌表示，中正區某工地延伸多3例，其中有1個案全家7人全數染疫。

中正區某工地延伸3例，2例為原匡列對象、1例新增案例。林右昌指出，其中1例居隔期間陰轉陽，全家7人確診；1例匡列居隔轉醫院採檢陽性；另1例為女性，是新增案例，個案自述曾和家人去花蓮掃墓，目前疫調中。

小吃店群聚衍伸3例，都是原匡列居隔對象，1例為某小吃店從業人員，因姪子、媽媽染疫，被匡列時採檢陽性；1例為確診者的女友，匡列採檢確診；最後一例是確診者的男友，解隔前採檢陰轉陽。物流群聚增2例，皆為確診者家人。

崇右科大新增2例，皆透過愛心快篩專案找出，林右昌說，該校有確診個案後，立即宣布停課採取線上教學，至4月18日才恢復上課，初步疫調判斷，這次個案和先前校園群聚不一樣，且沒有直接相關，感染源應來自社區。南榮國中群聚增1例，匡列居隔期間PCR採檢確診。

另有5個家庭群聚相關、總計10例，其中有3個家庭占4例，是原匡列對象；另外新增2個家庭、共6例是新增案例，目前疫調中。

雙北有關2例，其中1例個案自述最近和太太至新北瑞芳娘家，太太有2名親戚日前確診，分別為台北、新北個案；另1例因孫子是台北市確診個案被匡列，居隔期間確診。北市確診延伸職場相關1例，匡列居隔採檢確診。林右昌表示，大台北首都是同一生活圈，彼此相互影響，把基隆顧好的同時，也會跨縣市手牽手合作聯防。

最後，有4例疫調中，1例為50多歲女性；1例為70多歲男性，有疑似症狀在家未出門，請家人買快篩檢驗陽性，PCR採檢確診；1例為30多歲男性；最後1例為60多歲男性，是個人計程車行的計程車司機。