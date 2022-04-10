總統蔡英文的「論文門」醜聞又有新事證？旅美學者林環牆今（10）日在臉書發文，指出與論文門案外案有關的菱傳媒董事施威全是英國倫敦大學伯別克學院的法學博士，經詢問後成功獲得其博士口試委員及博士口試的舉行時間與地點，但相同的狀況在蔡英文身上卻變成「不可揭露的個資隱私」，狂酸「伯別克的資訊自由法與LSE的資訊自由法難道是不一樣的嗎？」

林環牆在臉書發文表示，畢業於英國倫敦大學伯別克學院（伯貝克學院）的施威全，過去在臉書貼文稱蔡英文的學位是真的，但林環牆質疑，連倫敦大學湯姆森校長都不敢親自回答該問題，想知道施威全為何敢進行護航，因此對他開始產生興趣。

林環牆指出，施威全2009年至2012年任職於陸委會主委賴幸媛辦公室主任，2013年至2016年擔任行政院中部辦公室副執行長，並於2016年至2017年擔任新北市政府經濟發展局局長，然而在如此緊湊的官衙生涯中，他於2019年5月獲倫敦大學伯別克克學院頒發博士學位，他因此依英國資訊自由法向倫敦大學伯別克學院相繼詢問有關施威全的博士經歷問題。

林環牆說，自己提出了3個問題，第1題是「施威全的博士口試委員是誰？」得到了「台大的夏鑄九教授與伯別克學院的Adam Gearey教授」的回應；第2題是「施威全的博士口試何時舉行？在那裡舉行？」得到了「口試在2018年6月14日舉行，地點在倫敦大學伯別克學院」的回應；最後第3題則是「施威全是何時進入伯別克學院攻讀博士，花多久時間取得法學博士？」這次則得到「這是施威全的個資，不可以揭露」的回答。

林環牆表示，藉由這些回應可以得知，在英國資訊自由法下，博士口試委員名單與博士口試的日期、地點等都屬於可揭露的公共資訊，「然而，碰到了擁有總統權力的蔡英文，為什麽又變成不可揭露的個資隱私呢？」

除此之外，林環牆也質疑，夏鑄九是施威全在台大的碩士論文指導教授，為何又可以擔任他在英國的外部博士口試委員，「難道沒有利益衝突與違背英國校方規範的問題嗎？」