外送平台當道，許多人懶得出門買餐，甚至連下樓拿都懶，一名網友表示，外送餐點顯示已經送達，但等他去領取時卻不翼而飛，調出監視器畫面一看才發現，原來整袋食物被貓叼走，讓他忍不住笑說「不要再怪外送員了」，影片曝光後讓眾人笑翻，瞬間吸引上萬人按讚。

這名網友在臉書社團《動物梗圖星球》分享一段影片，並發文寫道「支持外送餐放門口…不要再怪外送員了」，從監視器畫面中可見，凌晨1點多，一隻貓在巷弄內現身，值得注意的是，牠嘴上竟然叼著一袋看疑是外送員送來的餐點，緩步走向巷弄的另一頭，看了令人好氣又好笑。

網友PO出監視器畫面，放在門口的外送餐點疑似整袋被貓叼走。(圖/捷自臉書動物梗圖星球)

影片曝光後瞬間吸引超過1萬6千人按讚，網友紛紛回應「貓貓外送員（偷餐員）」、「好好笑，太可愛了，居然不是狗而是貓，出乎意料」、「怎麼那麼可愛，好吧給你吃」、「我的餐有天會不會被外面的喵叼走」、「有一次上班前買了一碗鍋燒意麵被汪汪刁走，還好牠還會留湯給我」。

但也有不少人心疼說「其實貓貓好可憐，這些食物未必適合貓貓進食」、「這也沒辦法浪貓的生活」、「好可愛！應該是還有幼貓要餵」、「好可愛，但又覺得好可憐」、「我也覺得一定是很餓，才得咬著一袋的食物離開」、「這一幕我不行，可憐的孩子」。