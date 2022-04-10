確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮奧斯卡餐酒館傳播鏈持續延燒，今新增13例中，有9例與其有關，且8例為染疫顧客、員工等親友。（羅亦晽攝）

花蓮自3月31出現確診案例後，11天已累計至108例，且奧斯卡餐酒館傳播鏈持續延燒，今新增13例中，有9例與其有關，該店迄今已累計76人確診，其他2例則是在外地接觸確診者於匡列居家隔離期間確診，不過有2位另外感染源頭仍待釐清，包含1位慈濟護理師及1名花蓮女中女學生。此外，外傳慈濟醫院11樓病房今新增6名病患確診，衛生局表示，目前6例尚無暗號，不過該樓醫護與陪病者均禁止進出，醫院則持續針對3至11樓病房進行全面篩檢，是否為院內感染，仍待釐清。

縣長徐榛蔚說明今13例新增確診個案，案27555是名慈濟醫院護理師，昨出現發燒等類似感冒的症狀，於醫院PCR篩檢陽性確診，由於她足跡單純，上月29至本月9日期間多在醫院，僅偶爾前往附近超商購物，因此感染源途徑仍待釐清中。

案27306是名花蓮女中二年級的學生，CT33，傳染力低，接觸史目前還不是很清楚，衛生局正仔細了解中，雖然她在2日出現喉嚨痛等症狀，但卻不以為意，仍前往學校上學，直到7喉嚨持續不舒服，且出現發燒，到門諾醫院掛急診經PCR陽性確診。

案26999是名東華大學男研究所學生，3日和女友到台北icon夜店，4回到花蓮，7日出現發燒、耳鳴、腹痛、腹瀉等症況，因夜店8日出現確診者足跡，和女友到部立花蓮醫院快篩陽性，隔天進行PCR確診，不過女友快篩結果則是陰性，目前在居家隔離且等待PCR結果。

案27551則是一名住在三峽的小學生，上月31日因學校老師，隔天因連假回花蓮後即進行居家隔離，ˊ直到9日解隔離前進行PCR陽性確診。

至於其他9例，均與奧斯卡餐酒館有關，不過僅1例曾到過該店的店員，8例則是從染疫顧客、員工、表演工作者等延伸的同住家人，包含2名國中生與3名國小生，特別的是，經衛生局疫調發現，近日的確診個案中，有8位4日曾赴豐川餐廳用餐，因此要求該餐廳停業2天進行清消與靜置等作業。

由於目前已有多位學生確診，徐榛蔚指出，經盤點，目前有停班停課的學校包含，光華國小某班級全班停課至22日，17人進行居家隔離，蒙特梭利幼兒園則是全校停課到15日，自強國中全校預防性停課至11日、某班級則是到20日，今新增的花女該班目前也是停課至18日，不過因該名女學生感染源不明，呼籲該班學生、家長及師長今傍晚6時前，請到部立花蓮醫院進行快篩。

此外，外傳慈濟醫院11樓病房有新增6名病患確診，鍾美珠表示，目前6名患者尚無案號，該樓醫護與陪病者均禁止進出，醫院已持續針對3至11樓病房進行全面篩檢，中央則會在晚間與醫院開會，討論後續作為，是否為院內感染，仍待釐清。