1名男網友在《Dcard》發文，他和現任交往半年，日前他發現，他忘不了2年前，因為車禍過世的前任，原PO表示因為太痛苦，也不想耽誤現任便和對方提分手，希望網友們能告訴他，該如何愛上下一個人，貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，他和前女友2人彼此相愛，甚至早已認定要和對方生活一輩子，直到2年前，前任遭遇1場死亡車禍，而原PO在半年前，答應了現任的告白，但最近他發現，只要經過和前任常去的咖啡廳，或各個留下回憶的地方，他都會加速通過。

原PO表示，他知道這樣很對不起現任，所以他決定正視，自己還深愛著前女友的事實，並且和現任說清楚後分手，下定決心在還沒放下以前，不會再踏入感情。原PO感到非常困擾，發文詢問網友們：「我才22歲，也想愛上其他人，不想守寡一輩子，希望能得到認真的建議」。

網友和原PO分享：「曾看過1位女性的經歷，她是男友死於車禍，多年後，她交了新男友，某天作夢時，夢到她前男友準備搭車離開，並告訴她自己要離開了，要把她托付給現在這個男友，醒來後她大哭一場，把自己的夢境告訴現任男友，男友抱著她說不會辜負她前男友的託付，後來2人也結婚生了小孩，帶著去世的前任男友留下的祝福繼續生活下去」。

網友們也暖心喊到：「你22歲還年輕，不是要你忘掉過去，但你要學會去調適這段過往」、「就努力過生活吧，不用想怎麼忘掉她，時間會讓你好起來，有一天，你會找到一個適合的位置和方式紀念她，也會能接受新的人，先別逼急自己」、「相信她在天上過得很好，會一直守護著你的」。