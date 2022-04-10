英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）9日刊登北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）專訪，史托騰柏格表示，為了應對普丁的行動，北約正計畫在其邊境制定永久的軍事展現（military presence）計畫，以對抗俄國侵略。

史托騰柏格表示，北約正在進行根本性的轉變，以回應普丁的行動，這是俄羅斯侵略烏克蘭的「長期後果」。按照該軍事展現計畫，北約東翼將以數量更充足的部隊取代，以防止愛沙尼亞和拉脫維亞等成員國遭到入侵。

史托騰柏格強調，「我們現在看到的是一個新的現實，一個歐洲安全的新常態，因此，我們要求軍事指揮官為北約的『重置』（reset）及『長期適應』（longer-term adaptation）擬定對策。」

目前，北約在東翼邊境已可直接指揮4萬名士兵，數量是俄羅斯入侵烏克蘭之前的10倍。

史托騰柏格補充，希望北約領袖在6月西班牙馬德里舉行的北約峰會上對前述計畫做出討論與決定。