香港第6屆行特首選舉將於5月8日舉行，辭去香港政務司長的李家超9日式宣布參選。大陸全國政協委員、香港各界文化促進會主席涂輝龍指出，李家超提出「將以結果為目標解決問題」，釋放出其施政理念的明顯特徵，那就是強烈的「目標意識」，堅定的「結果導向」，兩項均必須務實推動香港穩定發展的各項具體工作當中。

涂輝龍指出，當前香港經歷由亂及治的重大轉折，正如李家超所言，「未來五年是香港由治至興的關鍵時刻」。因此，如何破解香港長期以來的深層次矛盾、凝聚各界共識和力量，改善社會民生，鞏固香港的優勢和競爭力，無疑是下屆港府施政的重點和難點。李家超提出「將以結果為目標解決問題」，釋放出其施政理念的明顯特徵，那就是強烈的目標意識，堅定的結果導向，一切以香港和市民的福祉為依歸。

涂輝龍表示，目標意識和結果導向，不是空洞的口號，更不是紙上談兵，而是必須貫徹落實到推動香港穩定發展的各項具體工作當中，引領香港社會更好、更穩健、更繁榮地發展。說到底，目標意識和結果導向的核心就是求真務實、腳踏實地。

涂輝龍說，過去幾年，香港經歷了前所未有的打擊和挑戰，社會動亂和新冠疫情的雙重打擊以及境外勢力干預出現的危害國家安全的行為，嚴重影響了香港的穩定繁榮，社會也付出沉重代價。政通才能人和，人和方能事興。

此次李家超參選，涂輝龍認為是「愛國者治港」這一原則的重要民主實踐，更是香港各界求穩定、盼發展的共同心聲、眾望所歸。相信李家超一定能贏得此次選舉，團結和帶領香港各界，同心致遠，凝心聚力，把握新機遇，戰勝新挑戰，開創香港更加美好的未來。