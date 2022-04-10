《頭七》賣破2000萬，獲得網友好評。（皮諾丘電影提供）

任家萱（Selina）首部大銀幕作品《頭七》票房衝破2000萬，她在片中回老家參加爺爺的頭七，卻發生一連串恐怖事件。談到頭七習俗，亡者會在這天回家最後探望親人，也有人認為逝去的摯愛會在頭七這天入夢。Selina就分享她的愛犬PINKY離開之後，「有一段時間我就覺得好希望好希望可以夢到牠，然後怎麼都沒有碰到，覺得很難過啊」！

沒想到就在PINKY過世3個月後，有天Selina突然想到有點忘記狗狗身上的味道，「因為以前很喜歡聞他的腳肉墊，還有身上的毛。很想念他的味道，可是發現我竟然有點忘記了」，沒想到當天晚上就夢到了PINKY，並且聞到了PINKY的味道，稱自己是哭著醒來。因此Selina認為頭七這項喪葬儀式不只是想帶來恐怖感，反而是給家人的一種慰藉。

《頭七》由Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出。新鮮組合在網路上引起討論，有網友貼切形容：「當人不像人，鬼卻還是鬼，要怎麼不害怕呢？」而Selina的演技也收穫好評，有觀眾直說她完全融入角色，一點都沒有戲外Selina的影子。