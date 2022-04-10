今日新增5例與舞蹈教室傳播鏈有關。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（10日）新增12人確診， 5例與舞蹈教室傳播鏈有關，其餘為家族聚餐傳播鏈，衛生局針對此感染案，持續疫調及個案追蹤管理。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（10日）新增12人確診，其中4例昨日已說明，另增加10例，以及有2名未列案號的個案，且公布外縣市確診個案相關足跡；今日新增5例與舞蹈教室傳播鏈有關；其餘為家族聚餐傳播鏈，衛生局針對此感染案，持續疫調及個案追蹤管理。

衛生局表示，由於案27328為耕莘護專的學生，緊急與校方聯繫，今日下午對在校300多位師生做篩檢，其餘已離校返家的師生，就近前往各篩檢站採檢，若有狀況須立即回報；另姊姊案27329號所屬的職場相關人員也將匡列及隔離。

而與舞蹈教室相關的5例，案27332、案27333、案27334及案27335皆是居隔期間陰轉陽；案27238是案24544的爸爸，衛生局再次疫調時發現爸爸和個案曾有接觸，結果檢測為陽性確診，這5例CT值在14.6至23.4之間。

至於昨日公布的群聚案，除了已說明的4個確診個案，昨日在清溝國小增設篩檢站，共篩檢師生639人，篩檢出3名陽性個案，為案27330、案27331及案27336，3人為母女關係。

其中，案27336為26998同班同學，案27330為案27336的姐姐，案27331號為她們的媽媽；衛生局持續匡列家庭接觸者，又發現案27336的爸爸和舅舅（尚未有案號）篩檢也為陽性。

另外，案27328及案27329為10多歲女性，是一對姊妹，案27328號為案26601的接觸者，曾在4月3日、5日一起玩耍，姊妹兩人也出現症狀，自行前往社區篩檢站篩檢，結果為陽性確診，CT值分別為13.9及15.2。