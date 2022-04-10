UTA身高189公分，在巴黎時裝周正式出道。（吾貳不作娛樂提供）

56歲日本男星本木雅弘是前傑尼斯團體「澀柿子隊」成員，曾主演電影《送行者》獲奧斯卡最佳外語片，他的24歲長子內田雅樂以藝名UTA出道當模特兒，UTA於4月10日抵台，將在台進行3個月的活動，獻出個人工作初體驗，有時裝秀以及雜誌拍攝，UTA透露已經在學中文，希望這次來台能挑戰不同於以往的自己。

UTA是今年上半年通過文化部專案同意來臺從事藝文活動、也是唯一1位日本藝人，身高189公分的他，在巴黎時裝周正式出道，一直活躍於歐洲、日本的伸展台；雖然這兩年受到疫情不穩定的影響下限制許多活動，他說：「我一邊享受著在日本的生活，在模特兒的領域，如雜誌拍攝、出席時裝秀以及廣告的拍攝工作。」

UTA最近也對演戲產生興趣，所以先前都有在上戲劇和中文課，他表示廣告拍攝就是一種短時間的表演，時裝秀則是在觀眾面前走完就結束，但在稍縱即逝且充滿緊張感的瞬間，怎樣能表現出品牌的內涵，也是一種鍛鍊演技的訓練方式，加上他的外婆是日本知名演員、演出《小偷家族》的樹木希林，對拍戲肯定不陌生。