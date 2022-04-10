香港前政務司司長李家超正式參選下屆香港特首， 香港競選辦公室昨天起開始接收選委提名表格，競選辦副主任、大陸全國人大代表陳勇今（10日）表示，已收到逾200張提名票，包括大陸全國政協副主席梁振英給予的提名，具體數字仍要統計並再查核。

李家超獲大陸國務院免職後，立即投入特首選舉工作，昨天李家超在網上舉行網上記者會，提出其施政三大方針：以結果為目標解決問題、全面提升香港競爭力、奠定香港發展穩定基石，獲不少界別選委肯定，如全體紡織及製衣界19人、民建聯立法會議員李慧琼、張國鈞等，都紛紛表態支持。

陳勇表示，競選辦開始緊促的求提名票工作，李家超現已收到百多張提名票。他稱，昨天有數百個電話一直打來，多得來不及接聽，指各方都很熱情和很熱烈。而且大家也知道，疫情期間要防疫，不能像過往般聚會，不能一起坐下來溝通，並指，接獲大批市民透過電子郵件表達意見。

出任李家超競選辦主任的全國人大常委譚耀宗昨表示，目標是爭取李家超以高票當選，和取得約三分一的選委會委員的提名，即約500張提名票。

依照香港特首選舉安排，參選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選舉委員會的5個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。