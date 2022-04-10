喜樂時代影城跟手遊合作，發起免費兌換小杯可樂活動。（喜樂時代提供）

清明連假結束國內疫情升溫，整個電影工業的板塊，由上到下都在擔憂尚未恢復元氣的產業無力招架更大的震盪。喜樂時代影城看準趨勢抓緊宅商機，搶先曝光將與最新手遊跨平台異業合作，努力朝向將宅經濟與電影結合後兼顧疫情發展模式繼續負重前行。疫後的電影產業，將不會僅僅只是電影，而是一種更高級、更立體、更能結合並滿足多元社交體驗的場所。

喜樂時代影城非常期待與《奧丁：神叛》跨平台合作進行好康三重送的福利活動，活動期間自4月9日開始為期1個月，不但是所有熱愛電影的粉絲影迷們可以參與，更期待所有線上的手遊玩家們也能共襄盛舉，一同前往喜樂時代影城南港店以及桃園店一邊看電影，一邊下載《奧丁：神叛》再加碼請玩家喝小可，數量有限送完為止。活動方式只要玩家成功下載並完成雲端表單登記之後，即可向工作人員出示表單完成登記畫面或截圖即可免費兌換小杯可樂1杯。

除此之外，喜樂時代影城桃園店將在4月16日的11點至晚上7點，推出加碼限時快閃活動，成功完成下載的影迷粉絲與廣大玩家們都有機會抽中喜樂電影票以及RAZER電競鍵盤，喜愛看電影或是剛好缺電競鍵盤的玩家千萬別錯過了。喜樂時代影城希望透過電影與手遊娛樂提升粉絲與玩家更深入的結合，期待能在競爭激烈的休閒娛樂市場中，殺出一條血路。