目前太平洋上分別有馬勒卡及梅姬颱風兩個輕度颱風，中央氣象局指出，雙颱未來可能產生藤原效應，又或者梅姬將被馬勒卡所整併。專家指出，藤原效應是流體力學的表現，需要看雙颱以及跟台灣的位置，當我們清楚知道什麼是藤原效應，就不需要「恐」了。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，無論是媒體報導還是民間，對於颱風的生成與伴隨的現象常以「恐」來形容，比如這次雙颱生成「恐」發生藤原效應，但藤原效應其實是自然不過的流體力學的表現。

賈新興解釋，藤原效應是當兩個颱風互相距離1000至1500公里時產生的交互作用，會彼此改變移動路徑，當產生藤原效應時，路徑也不代表會對台灣造成影響，是否會影響需要看雙颱以及跟台灣的位置才能推測，而梅姬目前看來可能會被「大吃小」，很快就會併入馬勒卡的路徑。

賈新興說，颱風因為是較劇烈的天氣現象，常會造成生命財產的損失，當熱帶性低氣壓生成時，常會看到媒體下標「熱帶性低壓『恐』成颱」，雖然這個「恐」字代表不確定性，但熱帶性低氣壓是颱風的前身，是自然生成的過程，媒體報導若能兼顧點閱和科學客觀性，才能帶給民眾正確的認知。

由於本次梅姬與馬勒卡颱風在2016年對台灣造成嚴重災情，許多民眾擔心本次是否也會帶來災情，賈新興解釋，馬勒卡、梅姬雖然過去對台灣造成重大影響，但因為時空背景、大氣環境也不同，加上颱風名稱是按照順序輪流命名，並非以強度來命名，無須過於擔心。