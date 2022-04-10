屢撞不破，害胡瓜痛苦到捂臉。（民視提供）

《綜藝大集合》日前來到南投集集武昌宮，現場觀眾的熱情讓胡瓜決定放水造福鄉親，他提議玩「頭好撞撞」的參賽者只需要用頭將軟墊上的氣球撞破即可，不料卻遭到鄉親要求他示範，嚇得他急問「你怎麼反過來叫我示範」，一旁的阿翔更是心急的出手相助，製造不少笑料。

錄影中場休息時，胡瓜和來賓們決定逛一下武昌宮的市集，香蕉攤位上外型與蛤蜊形狀相似的「蛤蜊蕉」吸引了大家的目光，胡瓜調皮的將「蛤蜊蕉」拿起來作勢要像蛤蜊一樣扳開，阿翔在一旁說到「瓜哥，你這樣開沒用，這要煮熟」，攤位老闆笑說：「蛤蜊蕉是因為長得像蛤蜊，才這樣取名的，這不用煮啦」，邊說邊將蛤蜊蕉一片一片撥下來給大家試嚐蛤蜊蕉的口感，吃完老闆才拿著香蕉說：「這其實還不能吃」，讓藝人朋友們嚇到差點把嘴裡的香蕉吐出來，老闆才緩緩說：「不是那個意思，是還不夠熟透，比較不夠甜」。

在「頭好撞撞」關卡時，胡瓜提議參賽者只需要用頭將軟墊上的氣球撞破即可，並邀請香蕉攤老闆示範，在試了好幾次老闆都無法用頭將氣球撞破，便突然轉頭跟胡瓜說道「你示範一下」，突然其來的話讓胡瓜嚇了一跳，大喊「我叫你示範，你怎麼反過來叫我示範」，素人鄉親真實反應讓大家笑到不行。

只見胡瓜兩手抓著氣球兩端，頭用力往下撞了好幾下，氣球都沒有破，讓護主心切的阿翔趕緊打圓場說：「瓜哥，你很久沒撞了，要我幫忙嗎」，胡瓜笑著說「我再試試」，說完便又低頭撞了幾下氣球，氣球還是完全沒有反應，胡瓜尷尬笑著轉頭跟阿翔說：「還是幫我一下好了」，只見阿翔一把抓住胡瓜脖子撞向氣球，終於將軟墊上的氣球擊破，讓胡瓜嚇得驚魂未定腳軟踉蹌，大哥敬業的「示範」精神，讓人相當佩服。