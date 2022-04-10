宜蘭縣今天（10日）新增12人確診，其中4例昨日已說明，另增加10例，以及有2名未列案號的個案，且公布外縣市確診個案相關足跡；今日新增5例與舞蹈教室傳播鏈有關；其餘為家族聚餐傳播鏈，衛生局針對此感染案，持續疫調及個案追蹤管理。

衛生局公布本縣確診者足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

衛生局公布確診者足跡，案27238在4月5日至8日，到過全聯福利中心宜蘭復興店、添花彩劵行、雙連埤、屈臣氏城東門市以及宜新醫療器材有限公司。

衛生局公布其他縣市確診者至本縣遊玩的足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

案27237號在4月5日上午7時至9時30分在壯圍第三公墓；案27329號4月6日下午3時30分至4時在夏至咖啡；案27330號4月3日至5日到過麥當勞羅東興東店、民生市場和羅東夜市，3月31日、4月1日、4月7日、4月8日中午12時40分至晚上8時都在傑元補習班補習。

衛生局公布其他縣市確診者至本縣遊玩的足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

案27331號3月30日下午3時至3時30分，在NET羅東三店，4月6日晚上8時至8時30分在羅東震安宮，3月27至4月9日早上6時至下午1時30分，都在正常鮮肉小籠湯包羅東店。

衛生局對外縣市確診者足跡說明，案25945號4月3日上午10時，在張美阿嬤農場看動物，接著到蔥寶寶體驗農場，下午4時在三富休閒農場；4月4日上午11時在冬瓜山老街米食小館、冬山火車站下，下午1時至3時在冬山河生態綠舟活動，接著前往童言童語民宿，晚上6時在羅東茶宴餐廳，4月5日上午8時，在林場肉羹。

案26651號4月3日下午2時至4時，在粉鳥林阿滿姨小吃部和奇麗灣珍奶文化館，4月3日下午5時在北宜親子會館；案26578號4月3日在綺麗珊瑚寶石觀光工廠、蒸煮流野海鮮店，之後前往木棉道美學商旅；4月4日在忍者村NINJA TOTOLO4、福哥甕窯雞。

案27235號4月8日下午2時30分至4時30分，在礁溪寒沐飯店B1、7-11湯圍門市；案26921號4月4日在九寮溪生態園區、山舍餐廳、三星四季青花瓷、三星青蔥文化館；案26989號4月5日至7日全日都在東澳灣野營。

宜蘭縣長林姿妙表示，疫情不斷擴散，請民眾一定要隨時注意身體狀況，有疑慮立刻篩檢，縣政府跟大家站在一起共同對抗病毒。