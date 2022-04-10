WAT推出春遊限定全新口味「紫蘇梅綠茶氣泡雞尾酒」，全台全家便利店獨家上市，來自森林的芳香，一抹綠紫蘇的高雅，結合鹽漬梅子滋味，清新酸甜；色澤明亮的台灣綠茶則將風味展延，讓香氣持續繚繞於口中，甘醇討喜。與能一起大笑的同伴，在森林裡、在踏青中、在相聚中，編織的生命中的最值得珍惜的記憶，讓我們像花一樣各自綻放人生多彩姿色。

2022的春遊時光，讓WAT紫蘇與綠茶的香氣陪伴你記憶每個值得珍惜的時光，4月6日起全台全家便利店上架，售價59元，售完為止！全家上市4/6~5/3， WAT紫蘇梅綠茶、檀島凍檸茶、貴妃荔枝鐵觀音氣泡雞尾酒，不限口味任選三件79折。

WAT春遊瓶裝新口味「森思熟綠」，搭配春遊野餐組合售價666元。

WAT 2022首支瓶裝新口味「森思熟綠」，以柔順的白葡萄酒為骨幹，搭配芭樂與哈密瓜果香，並由龍柏的清新木質調性貫穿，夾著一絲茉莉雅致，飲入感受如同漫步在森林中的芬芳。

春遊套組搭配備受女性歡迎的「粉黛荔香」，英文命名上也非常趣味，讓 Gentleman In Green與 Lady in Pink一起出門，幽默的陪著你野餐。印有WAT字樣的透明提袋內，除了「森思熟綠」與「粉黛荔香」外，還搭配了紫蘇梅綠茶氣泡雞尾酒與美人蜜蘋果氣泡雞尾酒，讓你一次四款酒打包帶走。

同時還可以299加價購WAT三款不同的野餐墊，不論是櫻花風格、泳池消暑風格與俐落的酒瓶風格，都是拍照打卡必備小物，留下最in的時刻！

粉黛荔香雞尾酒The Lady in Pink Cocktail，粉黛粉紅葡萄酒的莓果香氣，搭配多汁荔枝，並以檸檬香茅與炒菁綠茶增添清新，不斷轉換變化的層次，將甜美氣息盎然綻放。

森思熟綠雞尾酒The Gentleman In Green Cocktail，以柔順的白葡萄酒為骨幹，搭配芭樂與哈密瓜果香，並由龍柏的清新木質調性貫穿，夾著一絲茉莉雅致，飲入感受如同漫步在森林中的芬芳。

4月1日WAT全台門市上架，春遊野餐組合售價666元，讓我們一起出門遛遛！

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