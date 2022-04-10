「港湖女神」立委高嘉瑜10日再度南下幫民進黨台南市議員擬參選人王宣貿站台和掃街，這是高嘉瑜第2次南下幫王輔選，前2天召開家暴事件準備庭的高嘉瑜，今日似乎心情不錯，中午12時抵達台南東山，一下車就買了一大包台南東山最出名的東山鴨頭。

高嘉瑜今日由立委蔡易餘陪同助選，與王宣貿一起站上宣傳車，在東山街頭掃街，二話不說，直接在車上開起行動演唱會，唱起「心花開」，讓現場遊客笑不攏嘴，直接對高比讚。

高興之餘，高和蔡易餘二人還直接在台南東山和白河街頭開啟「行動演唱會」模式，就是想要以她的歌聲力挺民進黨新人王宣貿。

高嘉瑜說，她老早就想來東山買鴨頭了，沒想到還是幫王助選才能實現心願。隨後在王宣貿陪同下，高嘉瑜又趕赴白河市區掃街，一邊唱歌，一邊幫王宣帽拉票，最後並品嘗白河在地的蓮藕茶，才結束今日的掃街行程。

王宣貿表示，這次會邀高嘉瑜前來助選，主要是上次帶高嘉瑜去逛新營菜市場後，引起很大的迴響，且白河、東山的小吃業者向他反應，應該要找高嘉瑜前來白河地區唱歌和吃美食，所以今日才特地再邀高嘉瑜前來品嘗美食，並幫忙輔選拉票。

民進黨台南第一選區黨內初選有7人登記，將提名4人，包括爭取連任的李宗翰、劉米山、沈家鳳，以及張豪澤、蔡宗翰及李美官，經協調，李美官宣布退選。張豪澤父親為國策顧問張田黨，此次是二度爭取市議員提名，日前才請前台南縣長陳唐山站台。蔡宗翰則是立委賴惠員團隊出身，也積極製造話題爭取曝光。

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