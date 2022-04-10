環花東自行車賽10日進入第2日賽程，從台東回到花蓮的178公里長征，Bryton Racing Team28歲隊長盧紹軒在最後150公尺超越台灣自行車一哥馮俊凱，創下連兩天包辦男子總冠軍新猷，這也是環花東從2019年復賽以來，首度由同一車手包辦連兩天男子冠軍的紀錄。

盧紹軒曾在2020年環花東自行車賽拿下首日花蓮往台東站冠軍，但第二天台東往花蓮卻不幸慘摔，今年在Bryton車隊隊友支持下，讓他走出前年第2天賽程摔車的陰影，而且在最終衝線還打敗他的好友兼麻吉馮俊凱，賽後許多車手搶著跟盧紹軒合照，讓他開心又感動，表示：「謝謝全隊對我的信任，幸好我也沒辜負大家的期待！」

盧紹軒並說：「可以贏阿凱（馮俊凱）對我意義重大、也讓我更有自信，感覺今年又比去年更成長，除了速度有增加之外，經驗判斷和對身體狀況也更能掌握。」

現年28歲的盧紹軒高一才開始進入大甲高中正式接受自由車訓練，來自南投的他一開始成績並不特別顯眼，但他數十年如一日在自由車的訓練，把每天超過1百公里的團練當做「吃補」，終於讓他在2016、2019年兩度摘下全錦賽冠軍，等於成為台灣公路賽總冠軍。

盧紹軒曾在2018年赴大陸參賽，但2019年起大陸爆發新冠肺炎疫情，一度讓他無賽可比，甚至一度興起退休念頭，但去年受到Bryton Racing Team邀請，幫助他延續自由車生命，他說：「很難得台灣有這樣真正願意去栽培台灣自由車好手的廠商，而且領隊也都會很支持我們的想法，同時車隊隊友間這種密切合作的感情，讓我們可以以在Bryton Racing Team這樣的隊伍為榮。」

Bryton Racing Team的領隊也是Bryton群利科技執行長王聖慜，連兩天親自自己開車協助車隊補給、拍攝，賽後再利用時間親測公司開發的車錶，忙錄程度不亞於車手，對於這次環花東賽，王聖慜非常滿意自家車手表現，他表示：「今年車隊準備要去日本參賽，像去年還有時會出現單刀獨鬥的狀況，今年這場環花東賽事就等於是赴日本前的測試賽，兩天下來容或有要改進的地方，但已經愈來愈有團隊的感覺！」

盧紹軒（左）和馮俊凱最後衝刺對決。（Bryton提供）

Bryton Racing Team蘇宇銘在2022環花東自行車賽第2天領軍主集團。（Bryton提供）