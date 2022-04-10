一直都是租屋族的鄭家純在近年購入千萬豪宅。（千巡影世提供）

話題女神鄭家純近日開新的網路節目《有阿純好家在》，談及自己18歲離家出走後一直都是租屋族，也曾換過4個租屋處，直到近年才跟親友合資、買下整層三戶的千萬豪宅投資，累積許多租屋、買屋、賣屋、裝潢、家具挑選，以及居家風水等經驗，讓週遭親友都喜歡跟她討論跟「家」相關的問題。

自認龜毛又雞婆的鄭家純，在幫親友找房子的時侯，除了考慮每個人需求，也提供談判技巧的建議，例如某些家具如果可以自己買、退租時留下來給房東，可以在價格上爭取更多的空間。多年前因為人生後運規劃師徐震諒老師的指導，鄭家純也開始注重居家風水，「風水這件事情跟住的人有很大的關係，例如我現在住的房子，主臥室打開後有一條走廊，代表住這間房間的人會太強勢，但因為我自己一個人住、自己當家，那就沒關係，如果是一家人住，同樣的格局可能就不適合，需要破解。」

《有阿純好家在》第一個服務的對象，是鄭家純出道10年來情同母女的經紀人康姐，新家室內實際坪數約45坪，從格局的打掉重練、裝潢材質，家具與家電挑選等，無一不親力親為，希望替康姐夫妻打造一個完美的退休宅。節目也將開放網友報名，由鄭家純帶領著空間設計師、命理師、家配師等各領域專家到府服務，提供網友所有跟「家」相關的諮詢，「希望能擔任大家的好朋友，協助大家打造一個夢想中的好家 」。