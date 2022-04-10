據大陸商務部網站消息，第131屆中國進出口商品交易會（簡稱：廣交會）將於4月15至24日在網上舉辦，展期10天。本屆廣交會不向參展企業收取費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。

本屆廣交會以聯通國內國際雙循環為主題，展覽內容包括線上展示平台、供採接服務、跨境電商專區三部分，在官網設立展商展品、全球供採接、新品發佈、展商連線、虛擬展館、新聞與活動、大會服務等欄目，按照16大類商品設置50個展區，大陸境內外參展企業2.5萬多家，並繼續設立「“鄉村振興」專區，供所有脫貧地區參展企業集中展示。

中國進出口商品交易會創辦於1957年4月25日，每年春秋兩季在廣州舉辦，由大陸商務部和廣東省政府聯合主辦，中國對外貿易中心承辦。是大陸歷史最長、層次最高、規模最大、商品種類最全、到會採購商最多且分佈國別地區最廣、成交效果最好的綜合性國際貿易盛會，被譽為「中國第一展」。