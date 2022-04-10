台東縣今天新增本土確診1例，個案為60多歲女性，長濱鄉人，目前已掌握相關接觸者共18人陸續安排採檢，並持續疫調釐清，已知3人陰性其餘採檢中，相關足跡已由環保局進行清潔消毒。 將於明天8：30在舊長濱衛生所啟動快篩服務。

台東縣衛生局表示， 該個案8日因自覺感冒且腰痛、膝蓋痛，9日出現呼吸微快且發燒現象，下午至醫院急診就醫，經PCR採檢確診，CT 值17.4，個案已施打2劑高端疫苗。

個案已施打2劑高端疫苗，8日出現症狀，依據中央CDC規定，可傳染期為4／4-4／9，近期個案無外縣市旅遊及確診個案接觸史，目前已掌握相關接觸者共18人陸續安排採檢，並持續疫調釐清。已知3人陰性其餘採檢中，相關足跡已請環保局進行清潔消毒。

縣長饒慶鈴表示，因該個案傳染源待釐清，縣府決定明早08：30起於舊長濱衛生所啟動快篩服務，請有需要的鄉親可前往篩檢。