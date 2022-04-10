大陸國家醫保局辦公室、國務院近日要求新一輪新冠核酸檢測降價，要求各省在2021年連續3次降價的基礎上，於4月8日前將公立醫療機構新冠核酸檢測的單人單檢政府指導價下調至每人份不高於28元(人民幣，下同)，多人混檢政府指導價下調至每人份不高於8元，確有特殊情況的省可延至4月30日前降價。

根據中國證券網報導，截至目前，大陸全國30個省已發文下調政府指導價。吉林、山東、黑龍江等27個省將單人單檢下調至每人份28元，新疆、海南、北京最低，分別是每人份25.1元、25元和24.9元。

湖南、江西等23個省將多人混檢下調至每人份8元，山東、河北、安徽、內蒙古、廣東等5個省下調至每人份6元，北京下調至每人份不高於5.9元，新疆最低，每人份3.5元。

新的價格政策全部落地實施後，將進一步降低核酸檢測費用負擔，特別是對檢測頻率高的服務業、小微企業及員工減負效果明顯。