有些人個性內向，所以不喜歡主動與人攀談，因此與他們第一次接觸時，常覺得他們待人冷漠，但長時間相處後，會發現他們屬於外冷內熱的類型。《搜狐網》近日分享4個總是給人高冷印象的星座男，但他們私底下其實很熱情，唯有進一步熟識後才會敞開心扉，露出最真實的樣子，在他人面前則選擇隱藏自我。

1.金牛男

金牛男個性內向，他們平時沉默寡言，唯有心情好時才會多說幾句話，不過大多時間都較孤僻，很少融入人群，給人一種高冷的感覺，如果沒有主動找他們攀談，金牛男基本上會一直保持沉默，不過他們看似對人冷漠，但私底下其實很熱情，因為個性較悶騷，所以不太會主動與人互動，熟識後他們就會露出熱情如火的真面目。

2.獅子男

獅子座天生個性很霸氣，不論走到哪都給人一股壓力，自帶氣場讓人誤以為他們很高冷，不過獅子座其實內心善良，而且同情弱小，看到有人被欺負時，獅子男的保護欲會大增，站出來替人伸張正義，這時眾人才會發現，外表看似傲嬌又高冷的獅子男，內心其實古道熱腸，而且非常講義氣，與他們成為朋友可說是三生有幸。

3.摩羯男

摩羯男是12星座中最高冷的，他們平時寡言少語，而且做事很低調，有著頑強的意志力，非常有耐性與恆心，只要遇到喜歡或認定的事情，摩羯男就會持續做下去，屬於成熟穩重的實力派，但有時因為過於投入，導致他們忽視身邊的人事物，而且又不善交際，因此給人高冷的印象，但他們其實私底下很健談，也很熱心助人。

4.天蠍男

天蠍男為人處事低調，不喜歡在人群中表現自己，儘管他們有實力，但總是喜歡默默做事，同樣也屬於被動交際型，很少主動找話題去炒熱氣氛，這也是他們保護自我的方式，因為天蠍男不喜歡熱臉去貼別人冷屁股的感覺，寧願別人主動找他們聊天，因此給人高冷的印象，不過進一步認識後會發現，天蠍男其實很愛說話，而且非常有想法，只是不善於與人互動，是典型的外冷內熱。