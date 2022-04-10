郁方代言中保好生活，也因此登上台北小巨蛋。（摘自郁方臉書）

郁方代言中保好生活，因此登上台北小巨蛋。（摘自郁方臉書）

天后張惠妹（aMEI）「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」10日演出第8場，開唱至今，與aMEI一樣每場都出現在台北小巨蛋的藝人就是郁方了！郁方還驚爆自己是張惠妹認證「最害怕的亞洲對手」，笑說：「她多麼希望我不要再唱《聽海》了！」

原來郁方代言的「中保好生活」廠商中保科技集團是這次aMEI演唱會贊助廠商之一，因此她尖叫大罵「去你的管理費」的廣告片，在每場演唱會開唱前都會不斷放送。郁方日前在臉書po朋友傳來的照片影片，還故意tag防疫女神賈永婕，向一直夢想登上小巨蛋的好友嗆聲：「我可不是省油的燈，我比妳早一步登上小巨蛋了喔！有圖有證據有真相！」還得意表示，自己應該是最強代言人了。

不過賈永婕也不是省油的燈，馬上回嗆：「有種妳給我衝到台上唱《聽海》！」郁方則搞笑回覆：「我可以！但門口不讓我買票，肯定是張惠妹下令的。我知道她怕偶。」

聊起被張惠妹認證「最害怕的亞洲對手」過程，郁方受訪時大笑回憶，大概15、16年前，她是張菲主持的《綜藝大哥大》固定班底，那次張惠妹也是當集來賓，「她本來要走了，製作單位一直要推我出來唱我的招牌歌《聽海》，菲哥也要她等一等，結果我就現場唱了完整的一首《聽海》。平時他們都說我唱的《聽海》超難聽，全都不在拍子上，那天阿妹在，我唱得7、8分準！」她印象深刻，阿妹表情超好笑地對著她說：「拜託妳以後不要唱《聽海》這首歌！」郁方笑說：「我一唱，阿妹就很害怕！」

郁方與賈永婕是好友圈裡的知名走音姊妹花，是否PK過歌藝？「永婕喜歡唱《姊妹》或《姊姊妹妹站起來》這類嗨歌，我比較高端，走抒情派，每次聚會場子太冷，就是我們兩個衝出來熱場，因為所有派對一開始大家都害羞、不好意思唱歌，主人都會請我們幫忙熱場開唱，我們兩個就是一個指標，大家聽完就會產生無比信心。而且我們把場子弄熱後，就再也拿不到麥克風了！」

郁方雖然也很想去aMEI演唱會朝聖，但她扼腕地說，最近疫情升溫，家裡有老有小，且她正在拍電影、主持節目，有不少工作在身，所以會減少到外面人多的地方，以免不小心就被匡列隔離，影響到一起工作的劇組和節目。