當地民眾表示，南彰化民風相較純樸，而每年北彰大甲媽衝突就固定那些人，年年動員上千警力，不僅浪費資源，還讓彰化的名聲蒙上陰影，認為應該要有更強勢作為。(偑巷咖啡莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真)

警方早早掌握情資，調動人員也年年增加，不過就算早已與接駕團體溝通協調約法三章，但仍無法平息、擺平所有想接駕的團體，認為這個問題無解，問題根本還是在「人」，而最無辜的還是慈悲的媽祖，與辛苦執勤的警察。(吳建輝攝)

大甲媽祖遶境行程第2天行經彰化，往年時常發生衝突的一級戰區「民生地下道」果然沒有讓人失望，混亂的場面再度佔領個大版面，反觀南彰化繞境年年和諧，過去鮮少發生衝突，當地民眾表示，南彰化民風相較純樸，而每年北彰大甲媽衝突就固定那些人，年年動員上千警力，不僅浪費資源，還讓彰化的名聲蒙上陰影，認為應該要有更強勢作為。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎遶境駐駕彰化，光是在彰化市就停駕、駐駕超過20小時，每年彰化動員上千警力嚴防衝突，仍檔不住有心滋事的熱情信眾，今年還是爆發近年來最大的警民衝突，事後多部影片曝光，也都將矛頭指向「白狼」張安樂，現在包括警政署、彰化檢方等都要深入調查嚴辦，以安民心。

有當地民眾認為，北彰化相較都會，街頭巷弄較小，所有信眾都擠在一起，而接駕的團體又太多，因此沒辦法公平抬到轎子，加上身體碰撞與口角常常讓衝突一觸即發，反觀南彰化馬路較大，信眾多半是純樸的農民，因此比較少有紛爭，儘管駐駕奠安宮一整個晚上，還有像是不夜城的媽祖夜市，也都不見紛爭。

有地方人士指出，依古禮燃放鞭炮是歡迎神明到來，還有高溫除煞避邪的寓意，就如同鹽水蜂炮一樣除瘟效果，但彰化不能燃放鞭炮，因此各地方角頭帶領的「小弟」沒事做，只能跟在頭人身邊，到現場若發生推擠，小弟想出頭就會跳出保護大哥，因此衝突常常因此發生。

地方人士也說，觀察這15、6年來，民生地下道是越打越兇，警方早早掌握情資，調動人員也年年增加，不過就算早已與接駕團體溝通協調約法三章，但仍無法平息、擺平所有想接駕的團體，認為這個問題無解，問題根本還是在「人」，而最無辜的還是慈悲的媽祖，與辛苦執勤的警察。