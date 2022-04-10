農委會今(10)日表示，國際高病原性禽流感疫情嚴峻，我國主要進口雛禽、受精蛋及禽肉的產地紛紛傳出疫情，進而導致進口種禽及禽肉供應出現缺口，農委會將以為期6個月的專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，包括輸入時由原本天隔離檢疫期延長到14天，且因缺櫃需在疫區州港口裝櫃起運者也同意輸入。

農委會防檢局表示，自去年入冬以來，國際H5N1禽流感來勢洶洶，歐洲、亞洲、北美洲均陸續傳出疫情，供應我國雛禽及受精蛋的美國、加拿大及法國也無可倖免，影響我家禽產業發展，因此農委會邀集產官學界共同討論因應措施，決議在兼顧檢疫風險及產業需求的前題下，專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月，以解燃眉之急。

防檢局指出，此專案輸入的雛禽及種蛋除須符合雛禽鳥及受精蛋之原輸入檢疫條件外，另需採行強化檢疫措施，包括來源場及其周邊半徑10公里所在郡28天以上無禽流感疫情、包裝箱需以封條封妥、運輸時需以密閉或密閉空調車運送且途中不得開啟、輸入時隔離檢疫由現行10天延長到至少14天，並在第1天及第10天各採集15隻(枚)檢測H5及H7亞型禽流感抗原及抗體，經於隔離場所完成隔離檢疫判定健康情形良好且檢測結果為陰性時才會放行。

農委會主委陳吉仲指出，禽肉部分，考量到防疫風險較高及國內產業已有量能，將維持現行以州為單位的疫區認定標準，凡是疫區的禽肉都不能進口，除非是在疫區公告日前14天就已經屠宰，且確認生產包裝運輸期間都沒有受到病原體汙染，因為已經超過世界動物衛生組織(OIE)認定HPAI的14天潛伏期，沒有帶病疑慮才能進口。

此外，輸出國可依OIE規範於禽流感撲滅且完成清消監測28日後即可向我國申請認定恢復為非疫區。