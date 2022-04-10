俄羅斯部隊發布的影片顯示，俄軍最新式的「獵戶座中空遠程無人機」(Orion MALE UAV；Kronshtadt Orion)成功擊毀烏克蘭武裝部隊的裝甲車；但同時，烏克蘭也發布擊落獵戶座無人機的殘骸。

#Ukraine: A munition from a Russian Kronshtadt Orion UAV struck a Ukrainian armoured vehicle in #Mariupol recently, destroying it. pic.twitter.com/VBsPuDwXsy — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 9, 2022

根據推特「烏克蘭武器追蹤站」(Ukraine Weapons Tracker)的報導，俄軍獵戶座無人機擊中了烏克蘭的裝甲車，可能是烏克蘭自製的BTR-4輪式快砲車。

網友查到攻擊地點在馬利波(Mariupol,馬里烏波爾)的北郊，攻擊時間不確定。

烏克蘭公布擊落的獵戶座無人機殘骸。(圖/Defense Blog)

另外，防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭軍方表示，在周五成功擊落1架俄羅斯的無人機，經確認，正是獵戶座戰術無人機，這是該武器系統在這場戰爭中的首度確認的損失。

獵戶座無人機在外型與功能上相當類似美國的MQ-1 掠奪者（Predator）攻擊無人機，是由喀琅施塔特公司(kronshtadt)開發的，最大起飛重量1噸，最大有效載荷200公斤，在標準有效載荷下，飛行續航時間為24小時，適合長時間滯空偵察與打擊。