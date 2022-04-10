許多人談戀愛追求感覺，認為愛情勝過麵包，但也有些人在愛情中不會有過多不切實際的幻想，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女，對另一半的要求很高，反而更看重現實面。

▍摩羯座

摩羯座個性務實、內向固執，在工作上相當有責任心，對於愛情同樣有一套高標準，由於摩羯女很清楚知道自己要的是什麼，她們對於愛情相對比較理性，因此要擄獲她們的芳心，除了要有能力和上進心之外，對於彼此的關係也要有一起堅定走下去的決心。

▍天蠍座

天蠍女能力優秀，不喜歡弱者，所以擇偶的眼光非常高，如果對方工作能力不佳、不懂得吃苦耐勞，要想追求她們根本癡心妄想。能讓天蠍女主動出擊的對象，都是身分地位高、能力優異的男子，就算身邊一時沒有合適的對象，天蠍女也不著急，更不會因為適婚年齡到了而隨便將就，是寧缺勿濫的類型。

▍獅子座

獅子女個性爽朗灑脫，人緣很好，在戀愛初期容易被對方的甜言蜜語給沖昏頭，不過她們的當局者迷很短暫，通常在交往一段時間之後就會認清對方是不是自己的理想伴侶，一旦不合適，就會果斷分手，不會為了愛情而瘋狂。獅子女擇偶的首要條件大多是以對方的個性和彼此相處的模式來做為主要考量，如果不合拍，甚至讓獅子女覺得壓抑，即便對方條件再優秀，她們也看不上眼。