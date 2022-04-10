澎湖縣政府10日下午召開防疫會議，澎湖縣長賴峰偉說因應觀光季的人潮，縣府已協請立委楊曜協調國軍英雄館及中華電信會館作為居家隔離場所，必要時將依傳染病防治法第53、54條徵用政府及民間建物，提升防疫量能。

澎湖縣政府表示，在地鄉親確診輕症或無症狀可依中央指引居家隔離照護，但遊客如確診，同機旅客同排及前後2排將被安排集中隔離，一旦確診人數多，集中檢疫所將不足，縣府將參考台北市或新北市模式，依傳染病防治法徵用公家或民間建築物，並對徵用的場所訂定補償金機制。

國內疫情再度擴大，已有17個縣市出現Omicron確診案例，輕症者或無症狀感染者佔99.68％，針對輕症者隔離居家照護，中央流行疫情指揮中心訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」。縣府將採用居家檢疫模式，成立「COVID-19個案關懷服務中心」，整合衛生、社會、民政、警察、消防、車船、環保、行政、旅遊、教育處等單位，提供居家隔離者關懷包，包含注意事項，並定期關懷、送餐、垃圾處理、消毒等服務。

澎湖縣政府表示，中央流行疫情指揮中心公布居家照護的四大原則，確診與同住者皆65歲以下，且未懷孕、未洗腎；確診者以1人1室隔離，同住未確診者至多4人，採居家隔離；隔離期滿後，確診者7天自主健康管理、同住者7天加強版自主健康管理；地方政府成立關懷服務中心，進行追蹤關懷。